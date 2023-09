Knokke boekt klinkende bekerzege tegen Seraing

Knokke, uit de eerste amateurklasse, heeft zich verzekerd van een plaats in de zestiende finale van de beker van België. Thuis rekende het knap met 3-1 af van tweedeklasser Seraing. Ook KRC Harelbeke bekert verder: het won met strafschoppen in Onhaye: 1-3.

Voor Knokke scoorden Prud'homme, Naessens en Mfumu. Aan de rust stond het nog 0-0 gelijk. Bij 2-0 voerde de aansluitingstreffer van Seraing de druk nog op, maar de Knokkenaren stelden daarna orde op zaken. Net als Zulte Waregem en KV Oostende mag Knokke zich mogelijk opmaken voor een topaffiche tegen een ploeg uit 1A.

En ook KRC Harelbeke gaat de trommel in morgen voor de loting. Harelbeke had een penaltytriller nodig in het verre Onhaye, maar slaagde in zijn opzet. Het won met 3-1 en mag hopen op een mooie thuisaffiche.