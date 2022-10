Knokke even het mekka van de chique wagens

Knokke is vier dagen lang het mekka van de chique wagens, de historic rally zelf rijdt zaterdag door de straten van Knokke. Filip Bourgoo: "Alles verloopt prima maar we hebben nog veel werk tegen morgenvroeg. Vanaf morgen kan iedereen gratis de 225 oldtimers die deelnemen aan de Zoute Rally komen bewonderen op de Zeedijk."

Er staan ook twee grote tenten op het strand. In één daarvan kan je kennismaken met de allernieuwste modellen van een twintigtal luxemerken. Met ook hybride en elektrische versies. De prijzen variëren van 100.000 tot maar liefst 1 miljoen euro. "Een voorbeeld is de Ferrari 296 GTS die ook een hybride motor heeft. De meester auto’s zetten volop in op elektrificatie. De nieuwe Rimac Nevera die volledig elektrisch is, de Lotus, de AUDI A6, we hebben 21 pareltjes."