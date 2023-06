Tijdens de zomer is er al extra federale politie aan de kust, maar volgens de burgemeester van Knokke-Heist is dat helemaal niet voldoende. Hij vraagt versterking om de overlast in zijn gemeente aan te pakken, zoals diefstallen of fout parkeren.

De voorbije jaren werkte de politie in Knokke-Heist al samen met Nederlandse collega’s om overlast door Nederlandse jongeren aan te pakken: