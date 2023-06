Knokke-Heist in beroep tegen komst twee windmolens

De aanvraag van het bedrijf Storm 93 gaat om twee grote windturbines in Westkapelle, langs de A11, aan de Zuidwatergangdreef en de Oude Sabsweg. De installaties zullen 115 meter hoog zijn, met een tiphoogte tot 200 meter. De gemeente gaf negatief advies. Er is vrees over slagschaduw tot de rand van het dorpscentrum en geluidsoverlst voor wie in de buurt woont.

Nu de omgevingsvergunning toch is goedgekeurd tekent Knokke-Heist beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook mensen uit de buurt kunnen dat doen zegt de gemeente, maar het kost wel geld.

Er gaat ondertussen ook al een petitie rond.