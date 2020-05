Knokke-Heist ceëert veilige bubbels met zandvangers

De gemeente heeft die liggen, genoeg om 200 bubbels te creëren op het strand. Die zijn 3 meter op 3 meter groot, staan vier meter van elkaar en daarin kunnen 4 tot 8 personen uit dezelfde bubbel. Plaats genoeg op het strand van Knokke-Heist.

Anthony Wittesaele - Schepen van toerisme Knokke-Heist: "Het strand van Knokke-Heist is het langste van de kust, tussen de tien en de twaalf kilometer. Je kunt het niet helemaal volzetten, want we hebben ook de concessies. Die mensen hebben heel veel werk geleverd in het voorbereiden van een coronavrij strand. Daarnaast is er de zone die vrij is, en waar we de mensen toch een beetje willen leiden door dit voorbeeld te geven van de afstand die ze moeten respecteren."