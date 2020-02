In een kolkende verkiezing in Knokke-Heist is Bieze tot de nieuwe prins carnaval verkozen. Aangezien dat de derde keer is, wordt hij tot keizer gerkroond.

Het was vooral uitkijken naar de tegenkandidaat prins Michel 2. Opmerkelijk is dat hij geen Roosje koos, maar een jonker, Redgy, als zijn gezel. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het carnaval in Knokke-Heist dat de traditie doorbroken wordt en twee mannen als duo meedingen naar de titel. Volgens de organisatie is alles in een positieve sfeer verlopen.