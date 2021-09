Knokke-Heist nog tot en met donderdag vlot bereikbaar

Er komt ook een brug op de Zeedijk ter hoogte van het Rubensplein zodat er een veilige oversteek is voor voetgangers van het centrum naar het strand waar de renners vertrekken. De politie raadt mensen aan om met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen.

"Vanaf vandaag wordt het eerste deel van het parcours in nadarhekken gezet. Dat is het deel van de Zeedijk. Maar de hele week kan er wel nog worden geparkeerd en geladen en gelost. Vanaf vrijdag komt de hoofdmoot aan bod. Dan wordt het hele parcours in het centrum van Knokke-Heist, Westkapelle en Damme volledig in nadarhekken gezet. Vanaf zaterdag vallen we terug op de wedstrijden waar het parcours twee uur voor en één uur na de wedstrijd volledig wordt afgesloten", klinkt het bij Steve Desmet van Politiezone Damme/Knokke-Heist.

Het parcours snijdt de gemeente in tweeën. Tijdens de wedstrijden is er geen autoverkeer mogelijk van west naar oost.

