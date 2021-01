Knokke-Heist plant nieuw stadsrandbos

Vandaag zijn ze in Knokke-Heist begonnen met het planten van een volledig nieuw stadsrandbos. In een eerste fase gaat het om 4 en een halve hectare, maar het bos moet tegen eind volgend jaar in totaal 27 hectare groot worden, een oppervlakte van zowat dertig voetbalvelden.

Een nieuwe groene long tussen Duinenwater en Duinbergen. Eerst worden er zowat 12.400 bomen geplant, volgende maand en ook nog in maart. Vier en een halve hectare dus, van de 27 in totaal. De planten zijn extra beschermd tegen de mogelijke komst van nieuwe droogteperiodes.

Kris Demeyere, schepen Knokke-Heist: "Wij investeren hier 9-tal miljoen euro op de termijn. Nu is er 3 miljoen euro uitgetrokken voor de aankoop van de gronden. 2 miljoen voor de planten. Het is een fasering, want zoals je weet, kan je maar een beperkte tijd van het jaar aanplanten. Maar tegen eind 2022 zal het bos volledig moeten aangeplant zijn. Nieuwe bossen in onze provincie zijn altijd uitzonderlijk. West-Vlaanderen is al helemaal niet zo bosrijk en elk nieuw stuk bosgroen telt. Er komt speciaal jong plantgoed dat ook extra goed beschermd is tegen de mogelijke komst van nieuwe droogteperiodes."