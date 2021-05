Knokke-Heist schaft mondmaskerplicht af

In winkels, horecazaken, het station en op een drukke plaats zoals de markt blijft het mondmasker wel nog verplicht, maar op de zeedijk bijvoorbeeld hoeft het mondmasker niet meer, zegt burgemeester Piet De Groote vandaag in Het Laatste Nieuws. ‘Het is niet meer zo druk in de straten en het kan dus zonder mondmasker. Bovendien hebben we hier veel Nederlanders, en die kennen in eigen land geen mondmaskerplicht op straat.’

"Open horeca versneld helemaal"

De Groote pleit er ook voor om de horecazaken vanaf 1 juni helemaal te openen, en niet vanaf 9 juni. ‘Ik stel zelf vast dat ik geen plaats meer vind op terrassen, alles is volzet. Laat ons dan toch, nu de cijfers goed zijn, versoepelen.”