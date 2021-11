Knokke-Heist schrapt lokale verbod op indooractiviteiten

Nu er nieuwe maatregelen zijn voor binnenevenementen vindt de burgemeester de lokale regel niet meer noodzakelijk. Al betwijfelt hij wel of de nieuwe maatregelen streng genoeg zijn.

Begin november besliste De Groote om alle binnenactiviteiten tijdelijk te schrappen. De regel omvatte alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvonden voor personen vanaf 13 jaar.

Oorspronkelijk liep de maatregel tot 30 november maar door de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité wordt de lokale regel geschrapt. "Met het mondmasker en de sneltests kunnen activiteiten binnen terug doorgaan. De lokale maatregel kan geschrapt worden", aldus De Groote.

"Regels streng genoeg?"

Helemaal overtuigd van de nieuwe maatregelen is de kustburgemeester niet.

"Met alle respect, maar ik heb mijn twijfels of dit voldoende zal zijn. Wij zullen eerst bekijken hoe alles verloopt maar indien nodig grijpen we wel opnieuw in. Als de nieuwe maatregelen niet voor een kentering zorgen, neemt een volgend Overlegcomité misschien zelf wel nog strengere maatregelen."

De Groote bevestigt wel dat evenementen als de kerstmarkt, ijspiste en het lichtkunstfestival kunnen doorgaan.