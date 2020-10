Knokke-Heist verwacht weinig problemen met Nederlanders

Bij het begin van de zomervakantie zakten Nederlanders massaal af naar Knokke om er het einde van de examens te vieren. Ze zorgden voor tumult en wilden niet naar huis De politie moest ze kuddegewijs naar hun hotels of appartementen escorteren. Nu de horeca in Nederland dicht moeten, wil de politie zo’n scenario kost wat kost vermijden. Anthony Wittesaele, Schepen van toerisme: “We verwachten niet veel problemen. Als er problemen zijn dan zullen die zich de vrijdag- en zaterdagavond voordoen. De politie zal de situatie in de uitgaansbuurt nauw monitoren. We zullen bekijken wat de gevolgen zijn van die maatregelen in Nederland op ons grondgebied. Als het nodig zullen we maatregelen nemen, maar we volgen natuurlijk de federale wetgeving. Als er nieuwe maatregelen in België komen, is er helemaal geen probleem.”

De kans bestaat dus dat de cafés ook bij ons moeten sluiten. Als dat niet gebeurt, zal de politie bijzonder kort op de bal spelen. “Ze zullen kijken hoeveel Nederlanders de grens over steken. Ze zullen kijken hoe die mensen zich gedragen en of dat een gevaar vormt voor de volksgezondheid.”

Nieuwe grenscontroles, zoals tijdens de eerste Coronagolf, willen de politie en het gemeentebestuur liever vermijden. “Het vergt heel wat mankracht van de politie. Die mensen hebben al een zwaar jaar achter de rug. Ze kenden echt zware weken en maanden. Als we dat kunnen vermijden, moeten we dat doen.”

Als Nederlanders het straks toch te bont maken dan kunnen ze een plaatsverbod krijgen of kan de gemeente worden afgesloten aan de grens.

LEES OOK: