Knokke-Heist werkt aan oplossingen kansarmoede

Knokke-Heist werkt aan oplossingen

Knokke-Heist is verrast dat de gemeente slecht scoort in de cijfers over kansarmoede. Maar liefst een kwart van de kinderen groeit er op in een kansarm gezin. En dat is dubbel zo veel als in 2015. Bijzonder slechte cijfers, maar de gemeente wijst naar de vergrijzing en de instroom van nieuwkomers. Maar ze werken in Knokke-Heist ook aan oplossingen, klinkt het.

Kind & Gezin baseert zich onder meer op het maandinkomen, de arbeidssituatie en de opleiding van de ouders. In Oostende en Blankenberge worden er nog meer kinderen geboren in een kansarm gezin. Maar daar daalt het percentage of blijft het ongeveer gelijk. Knokke-Heist is vijf jaar terug al een project gestart om kansarmoede aan te pakken. Vorig jaar kocht de gemeente ook een woning aan. "Dit is ontmoetingsplaats. Hier is de sociale kruidenier. Maar hier komt ook de living samen. Hier kunnen ouders samen een koffie drinken en ontbijten. Mensen van Kind & Gezin zitten daarbij om advies te geven. Er komen ook huiswerklasjes" zegt schepen van welzijn Kathleen van der Hooft.

Derde jaar op rij een stijging

Kansarmoede doet zich meer voor in steden dan in kleinere gemeenten. In de provincie Antwerpen ligt de index met 18% het hoogst, in Vlaams-Brabant het laagst met 8,3%. De kansarmoede-index van onze provincie bedraagt 13,2%. Concreet is dit voor het derde jaar op rij (sinds 2015) een stijging. Nooit eerder lag de kansarmoede-index in West-Vlaanderen boven de 13%.

Torenhoge rode cijfers aan de kust

Helaas haast traditiegetrouw, piekt de kansarmoede-index in West-Vlaanderen vooral aan de kust. In Oostende groeit maar liefst 34 procent van de kinderen op in een situatie van kansarmoede. In Blankenberge geldt dit voor 32 procent van de kinderen. Na Oostende en Blankenberge ligt de kansarmoede het hoogst in Knokke-Heist, Nieuwpoort en De Panne.