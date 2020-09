Knokke-Heist wil massatoerisme weren

Knokke-Heist ziet een massale toestroom van toeristen niet meer zitten, ook niet na de coronacrisis. Back to basics is het motto van burgemeester Lippens. Het vuurwerkfestival zal nog 1 dag duren, Kneistival hoogstens 2. Buitenlanders hoeven eigenlijk niet.

Back to basics, geen publiciteit in het buitenland

Kwaliteit boven kwantiteit, blijft het motto aan de oostkust. Knokke-Heist wil ook voluit de kaart van de eigen inwoners trekken. Vooral de problemen met dagjestoeristen die met minder fraaie bedoelingen naar de kust afzakten, zijn een doorn in het oog van de inwoners en de tweedeverblijvers.

Burgemeester Lippens is duidelijk: " Waarom moeten we nog publiciteit maken in Nederland, Frankrijk, Engeland, Luxemburg, als we dat niet nodig hebben. We gaan ons toeristisch aanbod op een heel andere manier doen.

We moeten ons leven niet zuur maken met teveel mensen. De mobiliteit is niet goed genoeg. Wij gaan terug naar basics, en dat betekent een veilige en propere gemeente. Een gemeente waar alle zaken in de privé goed draaien, waar de natuur een belangrijke rol speelt, fietsen. En kwaliteit van leven."

Minder volk is niet meteen nefast voor de lokale handelaars. Dat klinkt contradictorisch, maar de eigen bevolking en de tweedeverblijvers spenderen meer als het rustig is. Lippens: " Toen de gemeente afgesloten werd voor een dag, was die handel twee dagen nadien, en de dag zelf, 20 à 30 procent beter."

Vuurwerkfestival nog 1 dag, Zoute Grand Prix beperkt

"Er is geen draagvlak meer voor massatoerisme", zegt het gemeentebestuur. Burgemeester Lippens maakt dat concreet: "

Wij hebben beseft dat zeer grote activiteiten, die enorm veel mensen lokken, dat dat niet is wat we zoeken. Vijf dagen vuurwerkfestival is veel te veel, dat wordt een dag. Kneistival zal een of twee dagen duren in plaats van tien. De Zoute Grand Prix zal beperkt worden. "