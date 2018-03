Knokke-Heist wil slimste gemeente worden

Met de hulp van sensoren die metingen uitvoeren kan Knokke-Heist efficiënter werken en sneller ingrijpen bij problemen. De badstad is dan ook de proeftuin voor een aantal technologieën die misschien straks ook in andere gemeenten zullen opduiken. Via een netwerk van zestig sensoren worden in de publieke ruimte metingen uitgevoerd. Het laat de gemeente toe om slimmer om te gaan met veiligheid, energie en verkeer.

Dirk Indigne (CEO Engie M2M): "Heel concreet zijn we een aantal slimme stadstoepassingen aan het uittesten. Bepaalde sensoren meten bijvoorbeeld het waterpeil. Andere meten dan weer het niveau van de rioleringen, zelfs de vullingsgraad van de vuilbakken kunnen we meten."