Knokke kleurt al oranje op druktebarometer

Volgens de druktebarometer van Westtoer is het zondagmiddag al op meerdere plaatsen aan de kust behoorlijk druk. Drie zones in Knokke kleuren momenteel zelfs oranje, de code voor 'zeer druk'. Naar aanleiding van rellen in Blankenberge en Knokke zijn dagjestoeristen er vandaag niet welkom.

De meeste zones op de druktebarometer zijn momenteel nog donker- en lichtgroen, wat 'rustig' en 'gezellig' betekent. Het gaat onder andere om Zeebrugge, Bredene en Oostende. Net als zaterdagmiddag is het op andere plaatsen wel al drukker. Zo kleuren Nieuwpoort-Bad, De Panne en Wenduine geel. Ook in de centra van Blankenberge, Middelkerke en Koksijde is het momenteel 'druk'. De drie drukste zones van Knokke krijgen zelfs code oranje mee. Om 12.30 uur is daar ook De Haan bijgekomen.

File bij binnenrijden van Knokke

Op het eind van de E34 bij het binnenrijden in Knokke staat er zondagvoormiddag file. Het Verkeerscentrum waarschuwt zondagvoormiddag op vraag van de politie op de dynamische tekstborden bij de snelwegen voor grote drukte in Knokke en Blankenberge. Het is best om die gemeenten te vermijden. Op de toegangswegen naar Knokke zijn er zoals aangekondigd politiecontroles. Die veroorzaken ondertussen dus file op de E34.