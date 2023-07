Burgerinitiatief ‘Stop de Torens’ ijvert al enige tijd om af te stappen van hoogbouw in Knokke-Heist. Ze willen naar eigen zeggen de authenticiteit en de charme van de gemeente bewaren. Dat de gemeenteraad hoogbouw nu een halt toeroept, noemen ze dan ook hun eerste grote overwinning. Volgens het comité was er ook geen draagvlak bij de bevolking voor hoogbouwprojecten. In mei ging ‘Stop de Torens’ nog in het verzet tegen het Plazaproject, dat de deur zou openen voor nog meer hoogbouw.

