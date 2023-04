Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Immokantoren mogen in Knokke-Heist geen driehoekige uitspringende immoborden meer hangen op de gelijkvloerse verdieping. Die zorgen soms voor onveilige situaties. Het is maar één van de nieuwe regels.

De gemeente wil vooral de wildgroei aan borden tegengaan. De meeste immokantoren kunnen zich wel vinden in de nieuwe maatregelen.

(lees verder onder de foto)

Vanaf juni gelden er nog andere maatregelen die het straatbeeld wat netter moeten maken. Als een pand verhuurd of verkocht is moet het bord binnen de twee weken weg. Een bordje met verhuurd of verkocht er op mag niet meer. Als de eigenaar meerdere kantoren inschakelt moeten zij samen op één affiche. De regeling komt er na overleg met de sector.

Jennifer Descamps, Immo Cauwe: "Het is ergens wel jammer maar ik begrijp de gemeente. Ik denk dat het wel goed komt. Het is jammer dat die 'verkocht' niet meer mag, want ik ben daar wel trots op."

In Oostende is er vijf jaar geleden al een verbod ingevoerd op de driehoekige borden. En dat wordt goed opgevolgd.