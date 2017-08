Knokse juwelendief ontsnapt in Antwerpen

Dinsdagochtend heeft zich een inbraak voorgedaan in een woning in Knokke. Op de camerabeelden was te zien hoe twee vrouwen een voorverkenning deden. Twee uur later betraden twee mannen met hoodie de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen met een grote waarde. De bewoners waren tijdens de inbraak gewoon thuis, maar hebben van de feiten niets gemerkt.

Twee Albanese verdachten konden enkele uren later al gevat worden in Antwerpen. Eén van hen, een man van 26, zal donderdag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De andere is de man die gisteren ontsnapte uit een Antwerps politiegebouw. Hij is nog steeds voortvluchtig.