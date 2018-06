Knooppunt E403 en N36 tussen Izegem en Roeselare wordt aangepast

Sinds 2016 gebeurden al meer dan tien ongevallen op het op- en afrittencomplex.

Schepen Himpe trok in augustus 2017 al aan de alarmbel toen op één dag tijd twee ongevallen gebeurden op het knooppunt. Na onderzoek door AWV bleek dat alles technisch in orde was, maar dat verwarring telkens de oorzaak was van de ongevallen.

Het eerste verkeerslicht creëert een vals gevoel van veiligheid voor de automobilisten op de voorsorteerstrook. Daarom komt er boven die voorsorteerstroken een apart verkeerslicht met een pijl. Die pijl zal pas groen oplichten als de verkeerslichten voor de tegenliggers rood zijn. Wie rechtdoor wil rijden, zal dus vroeger groen licht krijgen dan diegenen die links de snelweg willen oprijden.

“We hopen dat er met de aanpassingen een einde komt aan een lange reeks ongevallen", besluit schepen Kurt Himpe.