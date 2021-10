In Ichtegem is de sloop gestart van de voormalige koekjesfabriek Dupon Biscuits. In de plaats komt een nieuw bedrijventerrein. Dupon Biscuits verhuist naar een nieuwe vestiging in Torhout.

De site heeft een totale oppervlakte van 2,3 hectare en omvat loodsen, kantoren, productiehallen en een woning. De loodsen en kantoren maken plaats voor in totaal 31 kmo-units. De twee productiehallen blijven behouden en worden te koop of te huur aangeboden. De bouw start in februari volgend jaar. Eind 2022 zouden ondernemers hun intrek kunnen nemen in het nieuwe kmo-park. De helft van de units is al verkocht.