Een 27-jarige voetballer van vierde provincialer VV Aartrijke is gisterenmiddag in elkaar gezakt tijdens de wedstrijd, net voor de rust.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Hij kreeg een hartstilstand, maar overleefde dankzij de reanimatie van de scheidsrechter. Dankzij een EHBO-cursus die hij bij de voetbalbond had gevolgd on hij de speler redden. Hij kreeg ook hulp van de doelman en van een moeder van een andere speler. De jongeman werd uiteindelijk met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis in Brugge. Hij ligt nu in een kunstmatige coma.