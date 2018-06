Koen Bultinck kandidaat voor N-VA in Diksmuide

Onafhankelijk provincieraadslid Koen Bultinck uit Diksmuide zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober opkomen voor N-VA. De politicus verliet in januari nog onverwachts de Vlaams Belang-fractie in de provincieraad.

Na zijn vertrek laste de Diksmuidenaar een sabbatmoment in. Ondertussen heeft hij naar eigen zeggen de 'goesting' teruggevonden. "Van veel Diksmuidelingen kreeg ik de vraag om alsnog opnieuw op te komen", begint Bultinck. 'Daarnaast voelde ik ook aan dat ik op lokaal niveau nog iets kon betekenen. Ik ga dan ook vol goesting deze uitdaging aan.'

Overstap N-VA

Over welke plaats Bultinck zal innemen is nog niets gekend. Ook de keuze voor N-VA als nieuwe partij was voor de Diksmuidenaar geen moeilijke beslissing. "Als klassieke Flamingant voel ik me goed bij de partij. Ik heb zin om me vol te smijten en mijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de Diksmuidenaars", besluit Bultinck.

Volksvertegenwoordiger

Koen Bultinck vertegenwoordigde van 1999 tot 2010 het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarnaast was hij van 2007 tot 2013 gemeenteraadslid in zijn woonplaats Diksmuide om daarna te beginnen aan een mandaat van zes jaar als provincieraadslid.

