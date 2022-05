Koen Darras beklimt hoogste bergtop op elk continent

De hoogste bergtop op elk continent beklimmen, 7 in totaal dus. Dat is de uitdaging die Koen Darras uit Torhout de komende drie jaar aangaat. ’t Is een jongensdroom die werkelijkheid wordt.

Koen Darras : "Het is een jongensdroom die ik al een tijdje najaag. Ik ben verliefd op de bergen. Niets mooiers om je dromen na te jagen en op alle continenten de hoogste berg te beklimmen. We willen met ons vijf mensen inspireren. If you can dream it, you can make it, we zijn super-enthousiast."

Normaal zou Koen eerst de Elbroes in Rusland beklimmen, maar door de oorlog in Oekräine is dat de Mont Blanc geworden. Die behoort niet tot de 7 summits. De expeditie zal bijna een maand duren, want eerst staat een drielandentocht van 170 km rond de berg op het programma. "Eigenlijk is het nog niet het echte klimseizoen. We zijn ietsje te vroeg, de berghutten zijn nog niet open. De Mont Blanc is op papier gemakkelijk maar de summitpush is 15 uur. Je staat 's middags op en bent maar om 4 uur 's morgens terug. Het wordt een zeer fysieke uitdaging in elk geval."

Koen wil de seven summits op zo’n drie jaar tijd bedwingen. In oktober wacht al de Aconcagua in het Andesgebergte. Later volgen onder meer nog de Kilimanjaro en de 8848 meter hoge Mount Everest. "We bereiden ons al acht maanden voor. Het is niet alleen fysiek maar ook mentaal. Ook het weer moet goed zitten. We zien wel waar we stranden."

De bergavonturen van Koen en zijn klimmakkers zijn te volgen op zijn instagram-account.