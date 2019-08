Koen De Bouw op rode loper van Oostende

De dertiende editie van Filmfestival Oostende staat helemaal in het teken van de Leading Ladies -boodschap van Master Lynn Van Royen. Op 7 september komt de Italiaanse actrice Monica Bellucci haar film Spider in the Web aan de wereld voorstellen. Bellucci's naam wordt dan ook vereeuwigd op de Walk of Fame op de zeedijk van Oostende. Naast al dat vrouwelijk geweld zal er ook veel aandacht zijn voor de komst van Koen De Bouw.

Koen De Bouw komt ook op 7 september in exclusieve avant-première Grenslanders voorstellen. Deze achtdelige reeks is een Vlaams-Nederlandse coproductie die op Eén zal worden uitgezonden. Sebastien Dewaele en Wim Willaert zullen naast De Bouw op de rode loper te bewonderen zijn. Daarnaast komt De Bouw op de laatste dag nog eens terug voor de slotfilm Bastaard.