Koen Vanmechelen stelt tentoon in AZ Delta, dialoog tussen kunst en wetenschap

In het leer- en innovatiecentrum Radar, bij het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare, is er de tentoonstelling ‘in conversation’ met werk van Koen Vanmechelen.

Tussen kunst en wetenschap is er al eeuwenlang een link en dat is zeker ook zo bij het Cosmopolitian Chicken project van Koen Vanmechelen. Genetica en kunst komen hier samen in de kip, als metafoor voor onze samenleving. Pieterjan Durnez, Rad-art: "Radar is het leer- en innovatiecentrum verbonden aan AZ Delta. Voor ons was het dan ook het ideale forum om de symbiose tussen kunst en wetenschap voor te stellen. We hebben voorbeelden uit de oudheid, uit de middeleeuwen en de hedendaagse kunst. We waren dan ook heel trots om voor de eerste editie Koen Vanmechelen te kunnen voorstellen."

Koen Vanmechelen is met zijn Cosmopolitan Chicken project een wereldspeler die kunst en wetenschap verzoent. Hij ging 30 jaar geleden al aan de slag met een computerprogramma dat ontwikkeld is om skeletten te reconstrueren. "Daarin ben ik dan virtuele kruisingen beginnen maken. Kruisingen die voor de kruisingen ontstaan. Het digitaal tijdperk stond toen in z’n kinderschoenen en ik ben daar meteen mee aan de slag gegaan. En dan krijg je eigenlijk een incubator die nog niet bestaat. Een broedkast die een nieuwe wereld teweeg brengt."

Andere blik, maar niet minder waardevol

De initiatiefnemers onder de naam Rad-Art willen hier in Radar jaarlijks kunst en wetenschap laten ontmoeten. Kunstenaars kijken met een andere blik naar de wereld. Hun onderzoek is anders dan dat van de wetenschapper maar daarom niet minder waardevol. Het samenspel kan enkel maar verrijken. "Dertig jaar geleden heb ik ooit gezegd dat we in een situatie zouden terecht komen als Corona. Waarom? Heel simpel, omdat ik m’n kippen al zeven keer heb moeten ophokken. Elk jaar opnieuw en het wordt altijd maar ernstiger. We zijn de natuur aan het regelen en we moeten begrijpen dat we dat anders moeten aanpakken."

De tentoonstelling ‘In Conversation’ in Radar bij het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare loopt 14 dagen lang.