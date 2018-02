Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) van Dentergem is opnieuw kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij is sinds 1989 burgemeester van de gemeente.

Degroote kwam in 1982 in de gemeenteraad voor Groep 82. Zes jaar later werd het ‘Eendracht’, won hij de verkiezingen en sinds 1989 is hij onafgebroken burgemeester.

Degroote zetelt ook al acht jaar in de kamer voor N-VA, maar in Dentergem blijft de naam Eendracht ook bij deze verkiezingen behouden. Eendracht heeft nu 12 van de 19 zitjes in de gemeenteraad van Dentergem.