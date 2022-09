Koepel van jeugdverblijven slaat alarm: veel centra dreigen te moeten sluiten door energiefactuur

Alles beter dan openhouden met verlies, want de reserves zijn op, na de coronacrisis. De jeugdverblijven hebben dringend hulp nodig.

Investeringen in het energiezuinig maken zijn noodzakelijk in onder andere het gebouw van De Barkentijn, maar dat is een beschermd gebouw. Het Agentschap Onroerend Erfgoed moet dus akkoord gaan en vaak zal het duurder uitvallen dan bij een normaal gebouw. En is er nog wel budget? "We werken met gemiddeld drie procent winstmarge. Nu komen facturen binnen die 30 procent hoger liggen, enkel en alleen voor gas en elektriciteit. Voor ons is dit onhoudbaar", vertelt Nicolas Vermote van De Barkentijn.