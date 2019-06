Koerierdienst bouwt verdeelcentrum in Roeselare

Op het nieuwe bedrijventerrein in Beveren, langs de ringweg in Roeselare, bouwt koerierdienst DHL Express een nieuw distributiecentrum. De funderingswerken zijn al volop aan de gang.

DHL Express kiest Roeselare omwille van de centrale ligging. Het distributiecentrum zal twee voetbalvelden groot zijn en er zullen 75 mensen werken.

De graafmachines draaien op volle toeren in de Onledebeekstraat in Roeselare, op de plek waar tegen 1 januari het nieuwe distributiecentrum van DHL Express komt. In Nazareth bij Gent is er al zo’n centrum maar daar wordt het te krap. DHL kiest voor Roeselare, in het hart van de provincie, om vooral de vele KMO’s bij ons snel te bedienen. Per uur zullen ze 3.000 pakjes verwerken.

Danny Van Himst, CEO DHL België: 'Wat hier gebeurt is niet de stockage maar de volledige inslag van goederen. Die gecentraliseerd binnenkomen voor de verdeling in West-Vlaanderen. Dat gebeurt met een zestal vrachtwagens per dag. We verdelen dan met een 60-tal bestelwagens al die pakjes in West-Vlaanderen. ’s Avonds gebeurt hetzelfde. Alle pakjes worden opgehaald en gecentraliseerd en afgevoerd naar onze centrale hub in Brussel.'