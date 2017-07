Moe maar voldaan reden zo’n 80 ruiters en menners en 50 paarden de markt van Torhout op. De ruiters verlangden na zes dagen vooral naar hun bad en bed. Per dag legden ze zo'n 50 km af. Daarbij overnachtten ze in tentjes of in de camion. Op de markt van Torhout werden de ruiters verwelkomd door een menigte en kregen ze een pintje aangeboden door de Stad Torhout.