Koetspaarden rijden niet meer uit bij +30°

Brugge past zijn politieverordening over toeristische rondritten aan. Eén van de gevolgen is dat koetspaarden niet meer mogen uitrijden bij temperaturen boven de 30 graden.

Met de hittegolf van voorbije maand was er enig commotie rond de Brugse koetspaarden en de vraag of het wel te verantwoorden is dat de paarden met temperaturen boven de 30 graden moeten uitrijden. De koetsiers namen toen in samenspraak met het stadsbestuur extra maatregelen om hun paarden te beschermen tegen de hitte en beslisten gezamenlijk om op dagen van extreme hitte niet uit te rijden.

“In de huidige politieverordening over toeristische rondritten en excursies werden er al maatregelen opgenomen ter bescherming van het welzijn van de koetspaarden. Dit in nauw overleg met mijn dienst Toerisme die op geregelde basis samenzit met de koetsiers”, zegt schepen van Toerisme, Philip Pierins. “Tijdens de voorbije hittegolf werden er vrijwillig afspraken gemaakt binnen de sector om de paarden te behoeden voor het warme weer. Deze afspraken worden nu geformaliseerd in de bestaande politieverordening.”

Stap in goeie richting

Schepen van Dierenwelzijn, Mathijs Goderis, vindt de aanpassingen alvast een stap in de goede richting. “Op deze manier kunnen we het welzijn van onze koetspaarden garanderen bij tropische temperaturen zoals we die de voorbije maand gekend hebben. Vanaf 25 graden in de schaduw moeten de paarden aangepast voedsel krijgen, moeten ze geregeld afgekoeld worden en in de schaduw geplaatst worden bij halteplaatsen. Bij temperaturen boven de 30 graden in de schaduw mogen de paarden niet uitrijden. Dit is inderdaad gebaseerd op de reeds gemaakte afspraken die door quasi alle koetsiers werden opgevolgd maar als schepen van dierenwelzijn moet ik waken over het welzijn van de paarden en is er nu dus ook een wettelijke basis om dit welzijn te garanderen.”