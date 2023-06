Kogel door kerk: Tielt en Meulebeke fuseren

Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke: "Dat was geen makkelijke taak. Je moet je sjerp afdoen en allemaal op één hoop gooien en hopen dat diezelfde partijen en een deel van die mensen mee kunnen besturen. Wij kunnen perfect nog een jaar, misschien zelfs een legislatuur verdergaan. Maar als we met de voeten in de modder komen te staan, is het te laat om een goeie richting in te slaan."

De goedkeuring is in beide gemeentes een formaliteit, zo blijkt, want ook de oppositiepartijen zijn voor. Marina Duyck, oppositiepartij N-VA Meulebeke: "Wij gaan zeker ja stemmen, voor een fusie dus, omdat de bestuurskrachtanalyse toch heeft aangetoond dat er heel wat voordelen aan verbonden zijn. Het is beter dat éénmansdiensten meermansdiensten worden. Samen kunnen we ook investeren in een zwembad."

Simon Germonpré, oppositiepartij Open VLD/N-VA Tielt: "Ja, wij gaan dat wel goedkeuren. Alleen is het jammer dat het met twee gemeentes is en niet met drie. We vinden het jammer dat Pittem is afgehaakt."

Straks is het de grootste partij die de sjerp krijgt. Naar burgemeester Verwilst loopt een onderzoek voor belangenvermenging. Misschien zal het wel positief voor hem zijn, zijn karretje aan de CD&V in Tielt? "Ik weet hoe stevig ik in mijn schoenen sta op dat vlak. En dat heeft absoluut niets met de fusie te maken. Of mij dat geen kiezers kan kosten? Als ik fouten heb gemaakt, bewust fouten heb gemaakt, dan mag de kiezer mij afstraffen."

