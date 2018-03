Kokkel meest voorkomende schelp aan onze kust

Samen verzamelden ze 30.200 schelpen en brachten ze hen op naam. De Kokkel of ‘hartschelp’ bleek de meest voorkomende soort te zijn, gevolgd door het Nonnetje, de Halfgeknotte strandschelp, de Mossel en de Amerikaanse zwaardschede. Meer dan 10% van alle schelpen behoort tot een exotische soort die hier ooit bewust of onopzettelijk werd ingevoerd. Van de meer dan honderd soorten ooit aan onze kust aangetroffen, konden 58 soorten worden getraceerd. De Kokkel, of hartvormige geribbelde soort, komt aan onze kust vooral als fossiel (grijs-blauw of oranje-bruin gekleurd) voor. Deze schelpen getuigen van het waddenachtige landschap dat onze kust kende in de voorbije honderdduizenden jaren. Interessant is ook dat een aantal schelpen duidelijk talrijker aanwezig waren aan de West- dan aan de Oostkust. Dat geldt voor de Amerikaanse zwaardschede, de Stevige strandschelp, de Tapijtschelp en de Rechtsgestreepte platschelp. Een andere bodemgesteldheid in het ondiepe kustwater is hiervan de oorzaak. De verzamelde info komt in een databank terecht waar wetenschappers mee aan de slag kunnen.

De volledige top-20 (exoten cursief):

Kokkel: 7024 exemplaren Nonnetje: 6472 exemplaren Halfgeknotte strandschelp: 5785 exemplaren Mossel: 2920 exemplaren Amerikaanse zwaardschede: 2529 exemplaren Zaagje: 1129 exemplaren Amerikaanse boormossel: 1126 exemplaren Stevige strandschelp: 671 exemplaren Witte boormossel: 401 exemplaren Grote strandschelp: 332 exemplaren Ovale strandschelp: 329 exemplaren Tapijtschelp: 263 exemplaren Japanse oester: 216 exemplaren Gevlochten fuikhoren: 163 exemplaren Witte dunschaal: 141 exemplaren Muiltje: 96 exemplaren Rechtsgestreepte platschelp: 85 exemplaren Melkwitte arkschelp: 83 exemplaren Grote tepelhoren: 68 exemplaren Gewone schaalhoren: 44 exemplaren

