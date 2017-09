Koksijde neemt afscheid van paardenvisser Maurice Denecker

Hij was naast paardenvisser en herbergier ook een kleurrijk volksfiguur. Hij was de eerste uitbater van ‘Estaminet De Peerdevisscher’, waarvoor een belangrijke voorwaarde was dat je zelf paardenvisser was. De Orde van de Paardenvissers en de gemeente Koksijde verliezen een gewaardeerd lid en rouwen vandaag samen. Omdat Maurice vandaag begraven wordt, zullen er ook geen paardenvissers naar zee gaan uit respect voor Maurice.

#Koksijde neemt afscheid van ereburger-#paardenvisser Maurice Denecker. Collega- paardenvissers begeleiden hem tijdens z'n laatste tocht. pic.twitter.com/i4Zh9b5wrX — Koksijde (@gem_Koksijde) 23 september 2017