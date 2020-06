Koksijde voorziet zelf plexischermen om horeca te steunen bij heropstart

De schermen worden gratis verdeeld bij meer dan 200 horecazaken in groot-Koksijde. De horeca-uitbaters kunnen de schermen aanvragen op de site van de gemeente en verwelkomen het onverwachte cadeau met veel plezier.

Nuttige investering

De gemeente ziet de plexischermen als een nuttige vorm van ondersteuning van de lokale horeca. "Een plexischerm kost 200 euro per stuk. Wie tien schermen nodig heeft, betaalt dus al snel 2.000 euro", merkt schepen horecabeleid Dorine Geersens op. "Doordat we naast plexischermen ook mondmaskers, handgels, affiches en stickers aanbieden, hebben de horecazaken nu alles wat nodig is om veilig op te starten."

Met man en macht

De plexischermen op tijd afkrijgen was een hele klus. Zo was het nodige materiaal niet makkelijk te vinden en was ook heel wat mankracht nodig om de 800 schermen in elkaar te steken. “We hebben eraan gewerkt met alle arbeiders van de gemeente”, vertelt Rudy Baelen, diensthoofd technisch onderhoud Koksijde. “Zowel redders, schoonmakers, smeden… Iedereen heeft een handje toegestoken.”