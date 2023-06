Koksijde wil asielcentrum tegen 1 september weg

De bijna 40 wooncontainers zijn er geplaatst zonder vergunning. Vlaams Minister Zuhal Demir liet vrijdag al weten dat ze de zaak laat onderzoeken. De erkenning van het hoofdgebouw als asielcentrum is bovendien al enkele maanden verstreken, zegt Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde. "Wij doen met dit dossier wat we ook met andere mensen doen die in overtreding zijn. We geven de gelegenheid om zich in orde te brengen, maar het gaat niet. Ze blijven aan alles hun laars lappen. Wie niet horen wil, moet voelen", besluit hij.

Uitbater Fedasil reageert later vandaag. In het asielcentrum in Koksijde verblijven 300 mensen.