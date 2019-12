Koksijde wil geen asielzoekers

Afgelopen maandag kreeg de burgemeester de vraag van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block om net als in 2016 opnieuw asielzoekers op te vangen in de luchtmachtbasis van Koksijde. Toen waren dat er 300. Nu zouden dat er 400 zijn. Maar dat ziet Koksijde dus niet zitten. 'Niet om humanitaire redenen, maar omwille van de veiligheid', klinkt het bij burgemeester Vanden Bussche. 'De komst van de asielzoekers bezorgt de politie extra werk, en die is nu al onderbemand. We merken bovendien dat er een grote toename is van het aantal transmigranten in de regio. Deze week werden nog 35 mensen van de tram gehaald. Ook de nabije grens met Frankrijk is volgens de burgemeester problematisch. 'Dat lijkt de kat bij de melk zetten', zegt Vanden Bussche. 'En vergeet de Brexit niet: die brengt nu al heel wat extra werk met zich mee. Koksijde ligt bovendien recht op de smokkelroute tussen Zeebrugge en Calais.'

Na de kerstvakantie volgt er nieuw overleg.