Koksijdenaar bestookt gouverneur en politici met mails

J.V. mailt zijn mening over de coronamaatregelen voortdurend naar verschillende ministers en naar West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. Het parket vorderde bij verstek zeven maanden effectieve celstraf. De beklaagde is absoluut niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij al vier keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten, al bleef het toen bij milde straffen.

Man volgt de actualiteit

Sinds 15 maart stuurt J.V. opnieuw voortdurend mails over actualiteitsgebonden thema's. De Koksijdenaar viseerde vooral politici, zoals premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Pieter De Crem (CD&V) en Hilde Crevits (CD&V). Daarnaast kregen onder andere ook Voka, het West-Vlaamse parket, de politiezone Westkust, politicoloog Carl Devos en de Hoge Raad voor de Justitie dergelijke mails van de man. In de bewuste mails uitte V. volgens het openbaar ministerie vooral zijn ongenoegen over bepaalde coronamaatregelen. Blijkbaar vond de beklaagde het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat tweedeverblijvers lange tijd niet welkom waren aan de kust. Gouverneur Carl Decaluwé legde klacht neer, maar stelde zich op de zitting geen burgerlijke partij. De inhoud van de mails blijft trouwens de actualiteit volgen, want recentere mails zouden ook over racisme gaan.

Gerechtspsychiater

"Hij weet absoluut van geen stoppen. Het blijft gewoon duren, ook na de dagvaarding", aldus procureur Fien Maddens. Het OM vorderde daarom een effectieve gevangenisstraf van zeven maanden. Anderzijds kon het parket zich ook vinden in de aanstelling van een gerechtspsychiater, omdat de beklaagde een nogal verwarde indruk maakt. Zo vroeg hij een kopie van zijn verhoor, terwijl hij helemaal niet verhoord werd. De rechtbank oordeelde dat het inderdaad aangewezen is om de Koksijdenaar te laten onderzoeken door een psychiater. Op 12 oktober wordt de zaak verdergezet.