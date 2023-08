Komend weekend meer politie in Knokke-Heist want veel volk verwacht

De politie van de zone Knokke-Heist heeft een hitteplan dat vanaf 28 graden in werking treedt. Ze krijgt dan ook vanaf vrijdag versterking van de federale politie en andere zones. De agenten gaan intensief controleren op overlast. Steve Desmet, korpschef PZ Damme - Knokke-Heist: “Wij hebben toch wel wat ervaring in juni en de vorige jaren, dat we op die hittedagen, temperaturen boven de 28 graden, een ander doelpubliek in het straatbeeld krijgen. Het zijn vooral ook jongeren uit de grootsteden, maar ook jongeren uit Noord-Frankrijk.”

Vaak merken ze in Knokke-Heist dan hinder in het verkeer, zoals wildparkeren. Maar ook geluidsoverlast of de ‘waarden en normen niet respecteren’, vormen een probleem. Zo mag je in de winkelstraten niet in bloot bovenlijf rondlopen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Ook handelaars op de zeedijk erkennen het probleem. "Geregeld zien wij Noord-Franse jongeren met tien op een golfkarretje racen op de zeedijk, met luide muziek. Dat verstoort de rust. Ook komen ze op restaurant in hun strandkledij, dat kunnen we niet accepteren", vertelt een restaurantuitbater.

Identiteitscontroles en later ook samenwerking met Franse politie

Er zullen ook identiteitscontroles volgen. “Op die dagen hebben wij een speciale procedure die we in gang zetten. Eén van de maatregelen die we nemen, zijn controles in het verkeer. Sowieso bij het binnenrijden maar ook bij het buitenrijden zullen we heel actief zijn en doelgericht de voertuigen controleren.”

In het verleden werkte de politie van Knokke-Heist al samen met Nederlandse collega’s. In de toekomst wil ze ook een samenwerking aangaan met de Franse politie. “Met Nederland is dat een succes, voor volgend jaar staat dat sowieso op het todo-lijstje om ook met onze Franse collega's een of andere samenwerking uit te bouwen. Maar dat is nog niet voor dit jaar het geval.”

