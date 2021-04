Komende twee weken ruim 1,2 miljoen vaccins geleverd

Ons land verwacht de komende twee weken de levering van ruim 1,2 miljoen coronavaccins. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie bekendgemaakt. In de week van 19 april gaat het om 417.700 vaccins, in de week van 26 april zijn dat er 805.830.

Uit cijfers die de Taskforce vrijgaf, blijkt ook dat de doorlooptijd van een vaccin - de tijd tussen de levering aan ons land en het toedienen - de voorbije weken is gedaald. Gemiddeld zitten we over heel België aan momenteel aan 9 dagen, terwijl dat zowat een maand geleden nog 19 dagen was. Vooral in Vlaanderen en Wallonië wordt het streefdoel van 7 dagen al gehaald. 5 dagen wordt zowat als het minimum gezien om vaccins te verdelen naar de vaccinatiecentra.

"Met de opschaling van onze vaccinatiecentra zal dit nog verbeteren en hoe stabieler de leveringen van de producenten, hoe dichter we bij het streefdoel gaan geraken", verklaart Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. "Bij Pfizer blijft de kloof het kleinst dankzij de stabiele leveringen, bij AstraZeneca het grootst. Moderna is wat atypisch door de grote schommelingen."

Ramaekers uitte zaterdag de hoop dat er snel een beslissing van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA komt over het J&J-vaccin. "Daar wordt hard aan gewerkt, horen we op Europees niveau", zegt hij. "We hopen dat er snel een convenabele oplossing komt, ook voor AstraZeneca. De aangekondigde extra leveringen van Pfizer kunnen de leveringen van J&J qua aantallen misschien wel compenseren, maar daar zijn natuurlijk twee dosissen van nodig." Ramaekers benadrukt dat er voorlopig geen sprake is van een totale stopzetting van de J&J-vaccinatiecampagne.

In mei en juni komen alleen al van Pfizer-BioNTech en Moderna ruim 5,8 miljoen vaccins onze kant op, over de vaccins van AstraZeneca en J&J is er nog geen bevestiging van de producent.