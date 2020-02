"Komende vijf jaar geen uitbreiding betalend parkeren in Kortrijk"

Het betalend parkeren breidt de komende vijf jaar niet uit in Kortrijk. Dat zegt schepen Axel Weydts nadat er een jongeman van 19 een petitie is gestart tegen dat betalend parkeren in drie wijken.

De initiatiefnemer van de petitie, Jean-Philippe Vrijghem (19), verzamelde meer dan 1600 handtekeningen tegen betalend parkeren in de wijken Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden. Hij heeft ze vanmiddag overhandigd aan Schepen van Mobiliteit Axel Weydts. Bewoners konden afgelopen week ook reageren op een brief van parkeerbedrijf Parko. Ook hieruit blijkt dat er geen draagvlak is voor een uitbreiding. Slechts 15% van de bewoners is voorstander. (lees verder onder de foto)



"Ik ben de petitie gestart omdat ik vooral bij de inwoners in mijn buurt merkte dat zij daar totaal niet voor te vinden waren," zegt Jean Philippe. Dan ben ik gestart deur aan deur. Schepen Axel Weydts reageert: "Het is de bedoeling dat we deze legislatuur geen uitbreiding meer zullen doen van het betalend parkeren in Kortrijk, het is duidelijk dat daar geen draagvlak voor is. Dan moeten we dat ook niet gaan doen."