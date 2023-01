Komiek Jan Van Dyke keert met zomershow terug naar Blankenberge

In Blankenberge kondigt Het Witte Paard een derde zomershow aan: 'Van Dyke & Friends'. Door deze extra show zal het theater deze zomer zes dagen per week open zijn.

De nieuwe show draait rond komiek Jan Van Dyke die internationaal doorbrak. Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, Celien Hermans, Goele De Raedt en Franky Boy vervolledigen samen met de Vegas Showgirls de cast.

Derde show

Voor deze zomer heeft Het Witte Paard al twee andere shows aangekondigd: de avondshow ‘It’s My Life’ vol internationale circusacts en namen zoals Ianthe Tavernier, Sandrine en Maarten Cox, en ook de nostalgische middagrevue ‘De Tijd van Toen’ met onder meer Jacky Lafon en Vanessa Chinitor.

"Internationale carrière"

Ben Van Den Keybus van Het Witte Paard: ‘De meeste mensen kennen Jan Van Dyke uit de Gaston & Leo films of uit ‘Twee straten verder’ op VTM, maar weinigen weten hoe succesvol hij internationaal carrière heeft gemaakt. Jan speelde jarenlang op iconische plaatsen zoals Lido in Parijs, Casino Loews in Monte Carlo en Tivoli in Kopenhagen.

Ik ben blij dat hij deze zomer eindelijk weer terugkeert naar Blankenberge met een eigen volwaardige en gloednieuwe middagshow ‘Van Dyke & Friends’.