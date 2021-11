Komst detentiehuis Kortrijk uitgesteld door corona

Het eerste detentiehuis van het land dat in Kortrijk komt, is dan toch niet voor begin volgend jaar. Door corona zullen de eerste kortgestraften pas in de zomer arriveren.

Het detentiehuis voor 50 gedetineerden is voorzien in het voormalig woon-zorgcentrum Lichtendal op Hoog Kortrijk. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat ook celstraffen tot drie jaar altijd worden uitgevoerd. Maar door de coronacrisis zal die nieuwe wet pas later van kracht gaan.

Buurtbewoners tevreden

Het uitstel is voor de buurtbewoners meer dan welkom. De ligging, in een woonwijk en studentenbuurt, is volgens hen niet goed en ze vrezen voor de veiligheid. Ze namen eerder al een advocaat onder de arm om alles juridisch uit te pluizen.

