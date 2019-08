Komst van zendmast maakt bewoners Beitem ongerust

In Beitem bij Roeselare is er grote ongerustheid over de mogelijke komst van een nieuwe zendmast voor het netwerk Astrid.

Er is daarvoor een aanvraag ingediend en de eigenaar van een perceel in Kortewagenstraat stelt zijn grond daarvoor ter beschikking. Maar de gezinnen in de buurt maken zich zorgen over de impact op de gezondheid.

De mast zou meer dan 40 meter hoog zijn. Omwonenden hebben inmiddels meer dan 200 handtekeningen verzameld en bereiden een gemeenschappelijk bezwaarschrift voor. Volgens hen ligt de geplande zendmast veel te dicht bij de huizen en kan niemand hen garanderen dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid. Volgende week is er ook overleg met het stadsbestuur van Roeselare.