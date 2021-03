Komt derde Covid-golf eraan? Ziekenhuizen vrezen voor het ergste

Zitten we aan het begin van een derde golf of niet? Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona stijgt en ook op intensieve zorgen liggen meer Covidpatiënten.

De ziekenhuizen moeten daarom maandag overschakelen op fase 1B en de helft van de bedden op intensieve zorgen reserveren voor coronapatiënten. In verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen valt het voorlopig nog mee. Maar in AZ Delta met onder meer campussen in Roeselare en Torhout maken ze zich toch wel zorgen. En ook in het AZ Groeninge in Kortrijk. Daar is het aantal covidpatiënten verdubbeld in vergelijking met twee weken geleden.

Jongere mensen

De mensen die opgenomen werden zijn nu een stuk jonger. Waar in de eerste golf vooral mensen uit woonzorgcentra in het ziekenhuis belandden van 80 en ouder, zijn het nu vooral vijftig- zestig- en zeventigers. Vaak zijn ze besmet met de Zuid-Afrikaanse of Britse variant. Dat maakt dat de jongere patiënten behoorlijk ziek kunnen zijn.

"Vaccineren moet"

"We hebben de onmogelijke taak om tezelfdertijd de capaciteit te reserveren voor covid-patiënten en ondertussen zoveel mogelijk reguliere zorg toe te passen", zeggen ze in de ziekenhuizen. "Iedereen is de toestand moe". Maar ze wijzen erop dat vaccineren het allerbelangrijkste is om zo snel mogelijk naar een zo normaal mogelijk leven terug te keren.