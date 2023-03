Komt er dan toch een stikstofakkoord vanavond?

De Vlaamse regering komt om 18.30 uur nog samen over het stikstofdossier. Dat heeft nieuwsagentschap Belga vernomen. Of dat ook betekent dat er vanavond nog een akkoord valt, is onduidelijk.

​Al de hele dag lopen de onderhandelingen over de stikstofkwestie moeizaam. Vlaams minister-president Jan Jambon was pas van plan om zijn kernkabinet samen te roepen als er een akkoord in zicht was. En dat heeft hij nu ook gedaan. Sinds 18.30 zitten de topministers samen. Jambon heeft eerder dit weekend samen met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een 'deblokkeringsvoorstel' op tafel gelegd, maar dat zou voor coalitiepartner CD&V nog niet ver genoeg gaan. N-VA wil een drastische daling van de stikstofuitstoot, CD&V denkt dan vooral aan de boeren. Twee zware dobbers Elf van de dertien knelpunten in het dossier zijn intussen uitgeklaard, inclusief de rode lijst met bedrijven die verplicht moeten sluiten. Wat nog overblijft zijn de twee zwaarste dobbers: de ongelijke behandeling van landbouw en industrie en de zogenaamde saldering. Als er in de buurt van een natuurgebied drie landbouwbedrijven liggen en één daarvan stopt, moet de uitstootmarge van dat bedrijf naar de twee resterende kunnen overgaan, vindt CD&V. Het is afwachten of Jambon zondagavond een stikstofdeal kan sluiten. Zelf had de Vlaamse regeringsleider gezegd dat hij voor het einde van deze week een akkoord wilde.