Komt er een fusie tussen Pittem, Meulebeke en Tielt? Een beslissing is er nog niet, meer de tijd dringt. Op twee infomomenten kregen de inwoners van Pittem toelichting over de toestand van hun gemeente. Vandaag gebeurt dat ook in Tielt en Meulebeke.

De gemeenteraad in Pittem neemt volgende week een principiële beslissing over een mogelijke fusie.

Denis Fraeyman, burgemeester Pittem: "Is er in Pittem een draagvlak? Wij hebben het gevoel dat het 50/50 is. Ik heb ook het gevoel dat jongere mensen daar minder van wakker liggen. Terwijl de oudere generatie, waartoe ik mezelf ook reken, meer geneigd is om toch nog een periode zelfstandig te blijven. Uit de analyse blijkt dat Pittem financieel gezond is. Maar hogere loonkosten en gestegen energiekosten wegen zwaar door, samen goed voor anderhalf miljoen euro extra per jaar. En daardoor zijn al investeringen uitgesteld. Rationeel pleiten heel wat elementen voor een fusie."

"Zeker niet met Ardooie"

Straks komen er ook meer taken op de gemeenten af en veelal ontbreekt de expertise om op eigen houtje alle opdrachten aan te kunnen. Stof om over na te denken dus. "Tot een fusie met Ardooie komt het alvast niet. Die gemeente heeft al laten weten de boot zeker nog één legislatuur af te houden."

Vanavond krijgen inwoners van Tielt en Meulebeke toelichting bij de plannen. In december moeten de gemeenten dan een definitieve beslissing nemen.