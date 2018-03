Komt er een megabordeel in Oostende?

Dat center, eigenlijk een megabordeel, zou onderdak vinden in de loods Hangaar 1. De stad heeft daarvoor een bod gekregen van een kandidaat-koper. In het gebouw zou ook een stadsbrouwerij kunnen komen, een brasserie, en ook de voedselbedeling, die er nu al gebeurt, zou er mogen blijven. Het Eroscentrum zou zich spiegelen aan Villa Tinto in Antwerpen. Daar werken ook veel prostituees samen, en het complex heeft ook nog andere functies.

"In principe niet tegen dit voorstel"

Het stadsbestuur is in principe niet tegen dit voorstel, maar wijst erop dat ook andere geïnteresseerden nog altijd een bod kunnen doen, en dat tot 16 april. In Oostende is er nu enkel nog raamprostitutie in de wijk Hazegras, maar de gebouwen zijn verloederd, en het stadsbestuur wil de bordelen daar eigenlijk weg. Als het eroscentrum er effectief komt, kunnen de prostituees naar daar verhuizen.