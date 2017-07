Komt er een woontoren van 70 meter in Westende?

In Westende bij Middelkerke is er commotie rond de mogelijke komst van een woontoren in de duinen.

Een projectontwikkelaar wil er een appartement van 70 meter hoog bouwen. Volgens de oppositie gaat het gemeentebestuur mee in dat verhaal, maar dat spreekt de schepen van ruimtelijke ordening met klem tegen. De plannen om in de Bassevillestraat een woontoren te bouwen dateren al van 2014. Het gemeentebestuur zei toen tegen de ontwikkelaar: onderzoek zelf wat de impact is op mens en milieu, via een milieu-effectenrapport (MER) en pas dan bekijken we het dossier. Drie jaar later is dat MER er. "Wij vermoeden dat het project niet haalbaar is, zeker niet op die site zegt schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V).

750 vakantiewoningen

De oppositie is radicaal tegen de komst van een woontoren van 18 verdiepingen in de duinen, ook al is het woonzone. En ook de buurt is tegen de komst van een woontoren. Een ander dossier, dat van de bouw van 750 vakantiewoningen aan de overkant van de straat, kent wel meer bijval. Maar voor beide dossiers moet er een nieuw ruimtelijk uitvoeringplan opgemaakt worden, en het is de gemeenteraad die daarover moet beslissen. Iedereen zal dus op termijn kleur moeten bekennen.