Komt na WK ook Ronde van Frankrijk naar Knokke-Heist?

Na het WK tijdrijden wil Knokke-Heist ook onderzoeken of het haalbaar is om de Ronde van Frankrijk naar de kustgemeente te halen. De badplaats blikt tevreden toch op het wereldkampioenschap en dat smaakt duidelijk naar meer.

Concrete bezoekerscijfers zijn er nog niet, maar in het algemeen is Knokke-Heist tevreden over de opkomst. Vooral op zondag zijn heel wat dagjesmensen op de wielerhoogmis afgekomen, al zijn de tweedeverblijvers wel thuis gebleven. Ook de komende jaren wil de badplaats blijven inzetten op wielerwedstrijden. Zo wil Knokke-Heist onderzoeken of het haalbaar is om de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk of een touretappe binnen te halen. Gesprekken met ASO zijn er wel nog niet.

"Ik heb gehoord dat er allusie op de Tour de France wordt gemaakt. Laat ons het WK goed evalueren en dan kijken wat realistisch en haalbaar is voor onze gemeente. Uiteraard zou het mooi zijn om naar zulke evenementen toe te streven en zoiets te organiseren", klinkt het nog bij Astrid Vervaet, diensthoofd Sport van Knokke-Heist.