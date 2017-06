Konijnenliefhebbers maken zich zorgen om ziekte

Een hobbykweker uit Veurne is op een week tijd 20 dieren kwijt aan de konijnenziekte. Liefhebbers vrezen een grote uitbraak van de ziekte, net omdat het zo besmettelijk is.

Bijna alle konijntjes van de hobbykweker bezweken in een week tijd aan VHS, een konijnenziekte. Eenmaal besmet, sterven ze meestal binnen de 72 uur. Het virus kan direct, maar ook indirect via kleding of planten doorgegeven worden. Een uitbraak wordt dus terecht gevreesd.

Een dierenarts uit de streek kon het nieuws niet bevestigen: “Ik heb nog geen gevallen gesignaleerd, maar het zou best kunnen.” Als het dier de ziekte overleeft, kan het virus wel nog tot vier weken aanwezig zijn.

Je kan VHS herkennen aan een bloedneusje, diarree, koorts en een verminderde eetlust. De beestjes hebben vaak ook erge pijnen. Besmette dieren zet je best zo snel mogelijk in quarantaine.